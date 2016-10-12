В Башкирии могут появиться новые территории опережающего развития

Ольга КОРЗИК

Соответствующие заявки направлены в министерство экономического развития РФ.

Башкирия направила в министерство экономического развития России заявки на создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах второй и третьей категории. В регионе планируется создать четыре таких территории: в городах Нефтекамск, Белорецк, Учалы и Благовещенск, следует из сообщения минэкономики республики. Заявки 7 октября подписал глава региона Рустэм Хамитов.

- Такой статус позволит монопрофильным образованиям получить преференции в части предоставления налоговых и иных льгот для предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты, а также улучшить социально-экономическое положение своих территорий, - сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.

В Башкирии уже был положительный опыт по созданию ТОСЭР в моногородах Кумертау и Белебей.

- На сегодняшний день управленческие команды этих городов прошли обучение в Московской школе управления «Сколково» по программе Фонда развития моногородов и успешно защитили свои проекты. На текущий момент запущен процесс согласования постановления правительства РФ о присвоении им статуса ТОСЭР, - сообщают в министерстве.