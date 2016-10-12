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ПУЛЬС

«Лукойл» не стал покупать «Башнефть» из-за высокой цены

Ольга КОРЗИК // 12.10.2016
Об этом рассказал вице-президент компании Леонид Федун.

Один из основных крупных претендентов по покупку госдоли в «Башнефти» - «Лукойл» не стал участвовать в приватизации компании из-за высокой цены актива, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна.

- Мы делали предварительную заявку, но у нас есть понимание цены и справедливой цены. Для нашей компании это дорого, — цитирует издание слова господина Федуна. Он также отметил, что «цена, объявленная за «Башнефть», не укладывается в экономику компании».

Леонид Федун пояснил, что «Лукойл» надеется на продолжение сотрудничества с «Башнефтью» по месторождениям имени Требса и Титова.

- А как можно его разрывать?… Я надеюсь, что" Роснефть" будет законодательство выполнять, - сказал он.

Месторождения имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе разрабатывает совместное предприятие "Башнефти" (74,9%) и "Лукойла" (25,1%) — ООО "Башнефть-Полюс". Доказанные запасы нефти на этих двух месторождениях на 31 декабря 2015 года составляли 240,2 миллиона баррелей.

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