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12 октября, среда
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ПУЛЬС
«Лукойл» не стал покупать «Башнефть» из-за высокой цены// 12.10.2016
Об этом рассказал вице-президент компании Леонид Федун.
Один из основных крупных претендентов по покупку госдоли в «Башнефти» - «Лукойл» не стал участвовать в приватизации компании из-за высокой цены актива, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна.
- Мы делали предварительную заявку, но у нас есть понимание цены и справедливой цены. Для нашей компании это дорого, — цитирует издание слова господина Федуна. Он также отметил, что «цена, объявленная за «Башнефть», не укладывается в экономику компании».
Леонид Федун пояснил, что «Лукойл» надеется на продолжение сотрудничества с «Башнефтью» по месторождениям имени Требса и Титова.
- А как можно его разрывать?… Я надеюсь, что" Роснефть" будет законодательство выполнять, - сказал он.
Месторождения имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе разрабатывает совместное предприятие "Башнефти" (74,9%) и "Лукойла" (25,1%) — ООО "Башнефть-Полюс". Доказанные запасы нефти на этих двух месторождениях на 31 декабря 2015 года составляли 240,2 миллиона баррелей.
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