Башкирия заказала оценку госдоли в Башсоде

Ольга КОРЗИК

За это республика готова заплатить 476,07 тысяч рублей

Фото: Кристина Дейнеко

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии по итогам запроса котировок 22 сентября отберет компанию, которая проведет оценку рыночной стоимости своей доли (38,27%) в АО «Башкирская содовая компания». Как следует из сообщения на официальном сайте госзакупок, за оценку 634,048 тыс. акций республика готова заплатить 476,076 тыс. руб. Победитель в течение 30 дней после заключения контракта должен проанализировать общие макроэкономические условия в стране и в регионе, состояние отрасли применительно к БСК, ее финансово-экономическую деятельность. Оценка госпакета должна осуществляться комплексно, в том числе на основе анализа выручки, прибыльности от операционной деятельности, оценки активов и основных средств, обязательств компании и т.д.

Напомним, что 16 августа правительство от «золотой акции» в управлении БСК, объяснив это «истечением установленного срока действия».18 августа глава республики Рустэм Хамитов подписал указ об исключении БСК из числа стратегических предприятий республики. В начале сентября правительство вернуло себе «золотую акцию». Указ об этом тогда подписал премьер-министр правительства Рустэм Марданов.

Правительству Башкирии принадлежит 38,27% акций предприятия. В 2014 году правительство Башкирии объявило о том, что готово снизить госдолю в предприятии до 25%, включив его в план приватизации. Однако до сих пор на торги этот пакет так выставлен не был.