|
12 сентября, понедельник
|
ПУЛЬС
Башкирия заказала оценку госдоли в Башсоде// 12.09.2016
За это республика готова заплатить 476,07 тысяч рублей
Фото: Кристина Дейнеко
Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии по итогам запроса котировок 22 сентября отберет компанию, которая проведет оценку рыночной стоимости своей доли (38,27%) в АО «Башкирская содовая компания». Как следует из сообщения на официальном сайте госзакупок, за оценку 634,048 тыс. акций республика готова заплатить 476,076 тыс. руб. Победитель в течение 30 дней после заключения контракта должен проанализировать общие макроэкономические условия в стране и в регионе, состояние отрасли применительно к БСК, ее финансово-экономическую деятельность. Оценка госпакета должна осуществляться комплексно, в том числе на основе анализа выручки, прибыльности от операционной деятельности, оценки активов и основных средств, обязательств компании и т.д.
Напомним, что 16 августа правительство от «золотой акции» в управлении БСК, объяснив это «истечением установленного срока действия».18 августа глава республики Рустэм Хамитов подписал указ об исключении БСК из числа стратегических предприятий республики. В начале сентября правительство вернуло себе «золотую акцию». Указ об этом тогда подписал премьер-министр правительства Рустэм Марданов.
Правительству Башкирии принадлежит 38,27% акций предприятия. В 2014 году правительство Башкирии объявило о том, что готово снизить госдолю в предприятии до 25%, включив его в план приватизации. Однако до сих пор на торги этот пакет так выставлен не был.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
07.09.2016 // ПУЛЬС
Башкирия вернула себе «золотую акцию» в БСК
22.08.2016 // ПУЛЬС
«Башкирскую содовую компанию» исключили из перечня стратегических предприятий
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
12.09.2016 // ПУЛЬС
Башкирия заказала оценку госдоли в Башсоде
12.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии будут судить мошенницу, похитившую 38 млн рублей
12.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов и Евгений Семивеличенко поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам
12.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Рустэм Хамитов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
11.09.2016 // СПОРТ
Уфа сыграла дома вничью с Краснодаром
11.09.2016 // СПОРТ
Сегодня «Уфа» встретится с «Краснодаром»
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте