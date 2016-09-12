В этом году в Башкирии выпустят 10 первых российско-южноафриканских самосвалов

Ольга КОРЗИК

Об этом рассказал глава региона Рустэм Хамитов.

Фото: пресс-служба главы РБ

В Башкирии до конца этого года планируют выпустить десять первых большегрузных самосвалов Bell на заводе «Нефаз», где локализовано производство этого транспорта, созданного совместно с Bell Equi pment.Об этом сообщил глава региона Рустэм Хамитов 10 сентября во время посещения Нефтекамска.

- Выпущенный в прошлом году опытный образец самосвала Bell – эта работа ведётся с южноафриканцами – показал себя очень хорошо, понравился горнякам, сказал Рустэм Хамитов. - В этом году таких машин уже будет десять. Пять уже собрано, как мне доложил директор завода, ещё пять будет изготовлено до конца года. Это очень востребованная, хорошая и, главное, дорогая продукция, которая, конечно же, позволит принести в копилку завода немало ресурсов, пояснил он.

Эти автомобили, по словам главы региона, будут использованы при разроботке рудных месторождений в Башкирии.

Напомним, что первый образец большегрузного самосвала южно-африканского производителя Bell был собран в прошлом году и представлен на саммите БРИКС, который проходил в июле 2015 года в Башкирии. Опытный образец прошел испытания на одном из карьеров Учалинского ГОКа.

Компания «BELL Equipment» была основана в Южно-Африканской Республике в 1954 году, основным видом продукции компании являются карьерные шарнирно-сочлененные самосвалы. Объем производства достигает 2000 единиц в год, включая уникальные по грузоподъемности модели B50D и B60. В Россию BELL поставляет самосвалы с 2003 года и входит в тройку лидеров рынка России и СНГ.