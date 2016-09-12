В Уфе отремонтируют улицу Джамиля Киекбаева

Ольга КОРЗИК

На эти цели из городского бюджета готовы выделить 15,24 млн рублей.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 26 сентября отберет подрядчика ремонта улицы Джамиля Киекбаева в городе, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок. Работы должны завершиться к 1 октября этого года. Подрядчику предстоит заменить асфальтобетонное покрытие, выложить дорожки из эко плитки, посадить газоны, обустроить ливневую канализацию и т.д. На эти цели из городского бюджета готовы выделить. 15,24 млн руб.