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13 февраля, понедельник
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ПУЛЬС
Рустэм Хамитов создал рабочую группу по повышению рождаемости в Башкирии// 12.02.2017
Возглавил ее вице-премьер Салават Сагитов.
Фото: glavarb.ru
Глава Башкирии подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам демографии и повышению рождаемости в Республике Башкортостан. Документ опубликован на сайте нормативно-правовой информации.
В соответствии с распоряжением рабочей группе поручено разработать комплекс дополнительных мер по улучшению демографической ситуации, в том числе повышению рождаемости. Проект плана по повышению рождаемости на период 2017-2020 годов должен быть внесен в правительство Башкирии до 1 марта 2017 года.
В состав рабочей группы вошли заместители министра финансов, министра земельных и имущественных отношений, министры образования, сельского хозяйства, руководитель агентства по печати и средствам массовой информации, заместители министра труда и социальной защиты, первый заместитель министра здравоохранения, первый заместитель министра промышленности, заместитель председателя Государственного комитета республики по строительству и архитектуре, заместитель министра молодёжной политики и спорта, представители общественных организаций. Руководителем группы назначен вице-премьер Салават Сагитов.
Напомним, демографическая ситуация в регионе обсуждалась на совещании с главами муниципалитетов, которое Рустэм Хамитов провел 10 февраля в Уфе.
Тогда прозвучало намерение выплачивать в Башкирии по 300 тысяч рублей в качестве единовременного денежного социального пособия матерям за первого ребенка.
Также глава республики остановился на анализе демографических показателей в районах Башкирии.
- Анализ показывает, что плохо дела обстоят, прежде всего, в сельской местности, даже в самых благополучных территориях, - отметил Рустэм Хамитов. - Крепкие в социально-экономическом плане районы занимают низкие места по демографическим показателям. Сегодня абсолютное большинство муниципалитетов имеют отрицательные демографические показатели.
Так в прошлом году число рождений – и то не намного – выросло только в Уфе, Кумертау, Баймакском, Зианчуринском и Стерлитамакском районах. Самый низкий уровень рождаемости – в Ермекеевском, Фёдоровском, Бураевском, Краснокамском районах. В Стерлитамакском районе число рождений выросло, но там уровень рождаемости очень низкий – 10,9 рождений на тысячу жителей. Стабильно негативная динамика последние три-пять лет – в городе Агидель, Федоровском, Благоварском, Краснокамском и Балтачевском районах.
Очень высокая смертность – в Бураевском, Балтачевском, Стерлибашевском, Буздякском, Архангельском районах. И эти же районы дают такую отрицательную динамику последние несколько лет. Самые высокие показатели младенческой смертности – в Краснокамском, Зилаирском, Шаранском районах.
За последние три года худшим районом по показателям «рождаемость», «смертность», «младенческая смертность» является Буздякский район – последнее, 62-е место в республике. Далее по порядку с конца – Краснокамский, Зилаирский, Шаранский, Фёдоровский, Янаульский, Кугарчинский, Альшеевский, Стерлибашевский, Аскинский районы.
- На территориях, в которых вопросы демографии фактически пущены на самотёк, молодежь уезжает, население стареет, численность населения в муниципалитетах сокращается, - подчеркнул Рустэм Хамитов. - Если за показатели смертности основную ответственность несёт здравоохранение и министерство труда и социальной защиты населения, то за низкую рождаемость, миграционную убыль отвечаете вы, уважаемые главы муниципалитетов. С людьми надо работать, открыто общаться, отвечать на любые, пусть самые неудобные вопросы. Если граждане будут активно писать о равнодушном к ним отношении со стороны местных властей, конечно, надо принимать соответствующие кадровые решения.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов подчеркнул, что через полгода состоится повторное совещание по вопросам демографии, и если ситуация не начнёт меняться, будут приняты соответствующие кадровые решения.
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