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ПУЛЬС
Башкирия попала в ТОП-10 популярных регионов для внутреннего туризма// 12.02.2017
Агентство ТурСтат подвело итоги 2016 года.
Фото: Кристина Дейнеко
Агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных городов и регионов России для внутреннего туризма по итогам 2016 года. Он составлен по данным региональных администраций и туристических офисов зарубежных стран.
Башкирию, по данным рейтинга, в прошлом году посетило 1,4 миллиона туристов. Республика разделила 10-11 места в рейтинге со Ставропольским краем. А по темпам роста внутреннего туризма (+25%) Башкирия вошла в первую пятерку регионов.
Возглавили же рейтинг Краснодарский край, Подмосковье и Крым. Краснодарский край посетили 15,8 млн туристов, Московскую область - 12,5 млн, а Крым - 5,6 млн.
ТурСтат подвел итоги рейтинга и самых популярных городов России у туристов. Тут в первой четверке: Москва (17,5 млн туристов), Санкт-Петербург (6,9 млн), Сочи (6,5 млн) и Казань (2,5 млн).
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