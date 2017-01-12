12 января, четверг
ПУЛЬС

Башкирские таможенники перечислили в бюджет около 6 миллиардов рублей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 12.01.2017
Большую часть суммы составил импорт.

В 2016 году общая сумма таможенных платежей, перечисленных в федеральный бюджет Башкортостанской таможней, составила 5 миллиардов 764 миллиона рублей.  Большую часть суммы традиционно сформировал импорт – платежи, взимаемые при ввозе товаров в республику, сообщает пресс-служба таможни.

Самым успешным месяцем оказался декабрь месяц, когда плановые показатели были превышены на 15%. 

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