Башкирские таможенники перечислили в бюджет около 6 миллиардов рублей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Большую часть суммы составил импорт.

В 2016 году общая сумма таможенных платежей, перечисленных в федеральный бюджет Башкортостанской таможней, составила 5 миллиардов 764 миллиона рублей. Большую часть суммы традиционно сформировал импорт – платежи, взимаемые при ввозе товаров в республику, сообщает пресс-служба таможни.

Самым успешным месяцем оказался декабрь месяц, когда плановые показатели были превышены на 15%.