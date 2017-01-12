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ПУЛЬС
Госпакет «Уфимского хлебозавода № 7» ушел в частные руки// 12.01.2017
49% акций компании продали за 5,36 млн руб.
Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии опубликовало итоги аукциона по продаже 49% акций «Уфимского хлебозавода №7». Как следует из сообщения ведомства, акции выкупила уфимская компания ООО «Уфа-Инвест», подняв начальную цену с 5,1 до 5,36 млн руб. В торгах также принимал участие Рашид Турсунов.
Напомним, что 51% акций «Уфимского хлебозавода №7» принадлежит предпринимателю Алексею Крутову.
ООО «Уфа-инвест», как следует из данных СПАРК-Интерфакс, принадлежит Алексею Крутову, а на 20% - Рашиду Турсунову.
Алексей Крутов также является владельцем ОАО «Уфимский хлеб».
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