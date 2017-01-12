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Почти четверть россиян получают зарплату в «конвертах» - ВЦИОМ// 12.01.2017
Опубликованы результаты всероссийского опроса.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел в конце декабря опрос о том, как россияне получают зарплату. По результатам опроса, более 70% россиян получают весь оклад только по официальной ведомости, передает РИА Новости.
Почти каждый десятый опрошенный ответил, что получает зарплату в «конверте» полностью, а еще 13% - частично. Таким образом почти четверть россиян получают всю или часть своей зарплаты неофициально.
ВЦИОМ проводил опрос 24-25 декабря прошлого в 130 населенных пунктах 46 регионов России среди 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
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