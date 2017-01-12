НПП «Мотор» присоединили к УМПО

Ольга КОРЗИК

Плановые мероприятия по присоединению завершились в начале января.

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию «Ростех») завершила плановые мероприятия по присоединению АО «НПП «Мотор» к ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО), сообщила пресс-служба компании. 1 января запись о прекращении деятельности АО «НПП «Мотор» путем присоединения к УМПО была внесена в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Основная работа по объединению предприятий проводилась в 2016 году.

«Мотор», как следует из сообщения, в составе «УМПО» продолжает выполнение гособоронзаказа и реализацию других программ.

- Работа в качестве единого предприятия, несомненно, даст синергетический эффект, — говорит управляющий директор ПАО «УМПО» Евгений Семивеличенко. — Объединяются и усиливаются наш научный и производственный потенциал, технологические возможности, повышается эффективность использования ресурсов. Все это открывает дополнительные преимущества для успешного решения поставленных государством задач.

НПП «Мотор» - опытно-конструкторское бюро по разработке авиационных двигателей. Конструкторами АО «НПП «Мотор» были разработаны турбореактивный двигатель Р13-300 для истребителей типа МиГ-21 и Су-15, Р95Ш — для штурмовика Су-25, короткоресурсные двигатели для различных боевых ракетных комплексов и другие изделия. Основано в 1955 году.

ПАО «УМПО» — крупнейший российский производитель двигателей для боевой авиации. Основными видами деятельности предприятия являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники.