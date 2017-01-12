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12 января, четверг
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ПУЛЬС
В России водка может стать дороже// 12.01.2017
Минфин предлагает увеличить стоимость на 15%.
Фото: Wikimedia Commons
Министерство финансов России предлагает повысить минимальную розничную цену на водку на 15% - со 190 до 219 руб за 0,5 литра, сообщает «РИА Новости». Ожидается, что повышение цены произойдет в июне текущего года.
Эти меры объясняются ростом ставок акциза, а также повышением цен на электроэнергию, стоимости федеральных специальных марок, затрат на производство, налогов.
Ранее Минфин предлагал повысить цену до 197 руб за 0,5 литра в августе прошлого года. Однако это предложение не было принято. Цена осталась прежней.
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