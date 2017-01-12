В России водка может стать дороже

Ольга КОРЗИК

Минфин предлагает увеличить стоимость на 15%.

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Министерство финансов России предлагает повысить минимальную розничную цену на водку на 15% - со 190 до 219 руб за 0,5 литра, сообщает «РИА Новости». Ожидается, что повышение цены произойдет в июне текущего года.

Эти меры объясняются ростом ставок акциза, а также повышением цен на электроэнергию, стоимости федеральных специальных марок, затрат на производство, налогов.

Ранее Минфин предлагал повысить цену до 197 руб за 0,5 литра в августе прошлого года. Однако это предложение не было принято. Цена осталась прежней.