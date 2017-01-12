|
12 января, четверг
|
ПУЛЬС
Когда пенсионерам в этом году повысят пенсии// 12.01.2017
Глава минтруда России рассказал об индексациях.
В этом году страховые пенсии россиянам повысят дважды, передает РИА Новости. Первый раз – 1 февраля, индексация составит 5,4%, второй раз – 1 апреля, общая индексация составит 5,8%, сообщил глава минтруда России Максим Топилин.
Во вторник, 10 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инфляция в России в 2016 году достигла исторических минимумов и составила 5,4%. По его словам, в 2017 году реально достичь ориентира Центробанка по инфляции в 4%.
Напомним, в прошлом году правительство приняло решение заменить индексацию пенсий единовременной выплатой в 5 000 рублей, которую пенсионеры уже получают в январе. 10 января эти средства, по данным минтруда, деньги поступили на счета 4 миллионов пенсионеров.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
12.01.2017 // ФОТОФАКТ
В Уфе снегочистительная техника встала из-за пробки
12.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Рустэм Хамитов поручил уволить главу больницы №13 после видеоскандала
12.01.2017 // ИНТЕРВЬЮ
Рияз Исхаков: «Башкирскому кино пора вырасти из пелёнок»
12.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимцев приглашают в путешествие по Вселенной
12.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии Ространснадзор отчитался об очистке от снега федеральных трасс
12.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Гибелью мальчика, катавшегося с горки в Башкирии, занялся Росздравнадзор
12.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе сняли на видео уборку снега манипулятором
12.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе будут чистить дворы от снега 13 января
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте