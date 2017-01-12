Когда пенсионерам в этом году повысят пенсии

Разиф АБДУЛЛИН

Глава минтруда России рассказал об индексациях.

В этом году страховые пенсии россиянам повысят дважды, передает РИА Новости. Первый раз – 1 февраля, индексация составит 5,4%, второй раз – 1 апреля, общая индексация составит 5,8%, сообщил глава минтруда России Максим Топилин.

Во вторник, 10 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инфляция в России в 2016 году достигла исторических минимумов и составила 5,4%. По его словам, в 2017 году реально достичь ориентира Центробанка по инфляции в 4%.

Напомним, в прошлом году правительство приняло решение заменить индексацию пенсий единовременной выплатой в 5 000 рублей, которую пенсионеры уже получают в январе. 10 января эти средства, по данным минтруда, деньги поступили на счета 4 миллионов пенсионеров.