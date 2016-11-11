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ПУЛЬС

Башкирия в лидерах среди субъектов России по досрочному погашению ипотеки

Ольга КОРЗИК // 11.11.2016
За первое полугодие жители республики досрочно выплатили 5,86 млрд рублей.

Башкирия вошла в топ-3 регионов России по росту досрочного погашения ипотеки. Исследование подготовило агентство деловой информации Top-RF.ru.  Жители региона за первое полугодие этого года отнесли в банки для досрочного погашения ипотеки 5,85 млрд руб. Этот показатель вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда эта сумма составила 2,1 млрд руб.

На первом месте Республика Крым, где объемы досрочного погашения ипотеки выросли в 7 раз: с 3 до 22 млн руб.

На третьем месте –  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра: за первое полугодие прошлого года было заплачено – 2,56 млрд руб, за аналогичный период этого года – 6,69 млрд руб.

Эксперты отмечают, что объемы досрочного погашения ипотеки в 2016 году растут в разной степени практически во всех регионах России, кроме Ингушетии, где за первое полугодие 2016 года сумма досрочного погашения ипотечных кредитов оказалась на 15 млн рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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