Башкирский АнтиФорбс: кто больше всего должен за тепло

Константин КЛИМОВ

В Башкирии продолжают накапливаться долги за отопление и газ.

Тепловая энергия – очень важный элемент современной России, с числом подключаемых к центральным теплосетям организаций растёт и число неплательщиков. Порой их долги за тепло преследуют компании несколько лет, и доходят до нескольких миллионов рублей. Мы решили составить рейтинг самых злостных неплательщиков за тепло в регионе. Все участники нашего рейтинга уже попали в поле зрения службы судебных приставов, а значит в ближайшее время могут лишиться своего имущества.

На пятом месте нашего рейтинга управляющая компания «Жилкоммунсервис» с долгом в 6,142 миллиона рублей. Белорецкий «Жилкоммунсервис» занимается обслуживанием жилого фонда. За прошлый год выручка компании составила 275 миллионов рублей, а вот чистая прибыль всего 10 тысяч. Несмотря на недобросовестное отношение к своим обязательствам перед «Энергосбытовой компанией Башкортостана» (ЭСКБ), «Жилкомуннсервис» умудряется выигрывать госконтракты у минтруда Башкирии, таможни и МВД. Если быть точным, то компания живёт за счёт госзакупок. Если же верить данным, опубликованным в системе «Спарк-Интерфакс», у компании есть и другие долги, их общая сумма составляет почти 19 млн рублей. Возможно, «Жилкоммунсервис» продолжает получать контракты потому, что его нынешний директор и владелец раньше работал в администрации района и был директором муниципального ЖКХ.

Четвёртое место в импровизированной турнирной таблице достаётся ООО «Теплоэлектросеть» из Кушнаренковского района, долг компании на первое ноября составил 6,372 млн руб. Компания занимается поставками пара и горячей воды в районе, отсюда и долг перед «Башкирскими распределительными тепловыми сетями» (БАШРТС), видимо, тепловая энергия покупается у Русгидро. Другие долги компании приближаются к 20 миллионам.

Тройку лидеров замыкает уфимский электроламповый завод «Свет», в народе «лампочка». Когда-то одно из ведущих предприятий Уфы (после нефтехимических заводов) уже более года находится в состоянии банкротства, долг за электроэнергию у «Света» - 6,390 млн рублей. Скорее всего погасить долг перед «Башкирской генерирующей компанией» смогут только после продажи имущества завода. Тоже касается и других задолженностей, которых набралось более чем на 10 млрд рублей.

Вторые в нашем антирейтинге - ООО КФХ "Возрождение" из Туймазов. Выращивание овощей принесло фермерскому хозяйству только убыток, который сейчас пытаются закрыть, ликвидируя организацию и распродавая имущество. Долг за поставки газа у «Возрождения» составил 8,1 млн рублей, перед другими организациями у компании есть обязательства на 31 млн. У владельца компании есть ещё две фирмы, занимающиеся фермерством, и они также накапливают долги.

Первое место в нашем рейтинге с долгом в 8,223 млн рублей, занимает уфимское ООО «Жилищный форпост», компания, как и многие в этом списке, занимается обслуживанием жилого фонда. Видимо, деньги, которые получают от жителей управляющие компании, не всегда доходят до адресата, или такой вид бизнеса не рентабелен. За второй вариант говорит и финансовая отчётность компании за 2015 год, выручка компании составила всего 10,5 млн, а вот прибыли нет совсем, только убыток в 71 тысячу рублей.

Данные для этого материала были взяты из базы исполнительных производств судебных приставов, поэтому не совпадают с информацией ресурсноснабжающих компаний. В ней совсем другие цифры, они, как правило, выше, но это только потому, что «ресурсники» не успевают судиться со всеми должниками.

Вот как выглядит топ-3 должников БГК:

ООО УК «Уютный дом», долг 40,7 млн рублей. ООО "УправКом", долг 26,3 млн рублей. ООО "ЖЭУ-54", долг 18,4 млн рублей.

По мнению сотрудников службы судебных приставов, "ресурсники" напрасно не торопятся идти в суд и взыскивать долги через приставов, так как с начала года им удалось взыскать уже более 182 миллионов рублей по 17 тысячам производств.