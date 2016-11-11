Чистая прибыль «Башнефти» снизилась на треть

Наталья КУЗНЕЦОВА

Компания ухудшила свои финансовые показатели.

Фото: Кристина Дейнеко

Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО за 9 месяцев снизилась на 33,6 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ПРАЙМ. Она составила 34,03 миллиарда рублей.

Выручка сократилась на 6,1 процента и составила более 435 миллиарда рублей. Показатель EBITDA в отчетном периоде сократился на 9,9 процента - до 89,9 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения за девять месяцев снизилась на 32,9 процента и составила 45,037 миллиарда рублей.



При этом объем добычи увеличился на 8,6 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 15,9 миллиона тонн.

- На месторождении имени Требса и Титова добыча составила 1,662 миллиона тонн, что почти в два раза больше показателя прошлого года. Добыча нефти на зрелых месторождениях выросла на 0,5 процента, до 12,546 миллиона тонн, - говорится в сообщении. - Объем переработки нефти "Башнефти" за девять месяцев сократился по сравнению с таким же периодом прошлого года на 5,3 процента, что было связано с временной остановкой ряда установок во втором квартале года. Переработка дизтоплива сократилась на 5 процентов, бензина - на 7,5 процента, мазута - на 9,5 процента.