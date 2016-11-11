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11 ноября, пятница
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ПУЛЬС
Чистая прибыль «Башнефти» снизилась на треть// 11.11.2016
Компания ухудшила свои финансовые показатели.
Фото: Кристина Дейнеко
Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО за 9 месяцев снизилась на 33,6 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ПРАЙМ. Она составила 34,03 миллиарда рублей.
Выручка сократилась на 6,1 процента и составила более 435 миллиарда рублей. Показатель EBITDA в отчетном периоде сократился на 9,9 процента - до 89,9 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения за девять месяцев снизилась на 32,9 процента и составила 45,037 миллиарда рублей.
- На месторождении имени Требса и Титова добыча составила 1,662 миллиона тонн, что почти в два раза больше показателя прошлого года. Добыча нефти на зрелых месторождениях выросла на 0,5 процента, до 12,546 миллиона тонн, - говорится в сообщении. - Объем переработки нефти "Башнефти" за девять месяцев сократился по сравнению с таким же периодом прошлого года на 5,3 процента, что было связано с временной остановкой ряда установок во втором квартале года. Переработка дизтоплива сократилась на 5 процентов, бензина - на 7,5 процента, мазута - на 9,5 процента.
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