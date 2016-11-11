В Башкирии на социальное жилье готовы потратить более 60 миллиардов

Ольга КОРЗИК

В республике разработана программа строительства социального жилья до 2025 года.

В Башкирии разработана программа строительства социального жилья до 2025 года. Ее авторами являются Госкомитет по строительству и архитектуре и Фонд содействия жилищного строительства, сообщает РБК-Уфа.

В течение первых шести лет планируется возвести 2,96 млн кв м жилья. Эти меры, как считают авторы, закроют потребность в жилье на 63%. В реализации программы, по предварительным подсчетам, должно принять участие 122 175 человек. На эти цели необходимо 17,5 млрд руб бюджетного финансирования и еще 45 млрд - внебюджетного (средства граждан, банковское финансирование). Программу до конца года должно утвердить правительство республики.

В настоящее время, по данным председателя республиканского Госкомитета по строительству и архитектуре республики Халита Махмудова, темпы строительства социального жилья очень низкие, ровно как и скорость обеспечения нуждающихся жильем: лишь 3-4% от общего числа нуждающихся в год. Он также отметил, что по льготной цене купить жилье могут лишь 15% семей.