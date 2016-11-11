Судоремонтно-судостроительный завод в Уфе могут признать банкротом

10.11.2016

В Уфе напротив железнодорожного вокзала построят многоэтажки Здесь планируется строительство 9-ти многоэтажек высотой от 8 до 25 этажей.

09.11.2016

В Башкирии обнаружили дефицит передвижных киосков Нестационарные торговые объекты не пользуются популярностью у жителей республики.

09.11.2016

Госкомтранс Башкирии закупит 100 новых НЕФАЗов Все эти автобусы будут переданы государственному перевозчику «Башавтотранс».

09.11.2016

В Зауралье построят новый подземный рудник По предварительным расчетам, его производительность составит около трех миллионов тонн руды в год.

09.11.2016

В Башкирии примут новую жилищную программу для нуждающихся семей В очереди на жилье в республике стоит примерно 265 тысяч человек.