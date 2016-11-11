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ПУЛЬС

Судоремонтно-судостроительный завод в Уфе могут признать банкротом

Наталья КУЗНЕЦОВА // 11.11.2016
В декабре арбитраж начнет рассмотрение иска от «Фонда жилищного строительства-недвижимость».

Фото: Кристина Дейнеко

Арбитраж Башкирии принял к производству банкротный иск к Судоремонтно-судостроительный заводу (ССЗ) – дочке «Башкирского речного пароходства». Его подала компания «Фонд жилищного строительства-недвижимость». Заседание назначено на 15 декабря, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

 - Кредитор предложил назначить арбитражным управляющим члена СРО «Северная Столица» Зайтуну Ахияртдинову, суд запросил документы на арбитражного управляющего, - говорится в сообщении издания. - Задолженность ССЗ перед фондом не уточняется — с иском о взыскании долга в арбитражный суд он ранее не обращался. По данным банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, в 2016 году на предприятие возбуждены исполнительные производства на 9 миллионов рублей.


 

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