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ПУЛЬС
Судоремонтно-судостроительный завод в Уфе могут признать банкротом// 11.11.2016
В декабре арбитраж начнет рассмотрение иска от «Фонда жилищного строительства-недвижимость».
Фото: Кристина Дейнеко
Арбитраж Башкирии принял к производству банкротный иск к Судоремонтно-судостроительный заводу (ССЗ) – дочке «Башкирского речного пароходства». Его подала компания «Фонд жилищного строительства-недвижимость». Заседание назначено на 15 декабря, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».
- Кредитор предложил назначить арбитражным управляющим члена СРО «Северная Столица» Зайтуну Ахияртдинову, суд запросил документы на арбитражного управляющего, - говорится в сообщении издания. - Задолженность ССЗ перед фондом не уточняется — с иском о взыскании долга в арбитражный суд он ранее не обращался. По данным банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, в 2016 году на предприятие возбуждены исполнительные производства на 9 миллионов рублей.
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