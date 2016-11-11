Продолжение проспекта Салавата Юлаева начнут стоить в 2019 году

Ольга КОРЗИК

Ориентировочная стоимость проекта – 1,2 миллиарда рублей.

В Уфе строительство продолжения проспекта Салавата Юлаева планируется начать в 2019 году, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации Уфимская агломерация», которая появилась в распоряжении редакции.

Ожидается, что дорога пройдет от улицы Жукова до Сельско-Богородской. Завершить строительство планируется к 2021 году. Ориентировочная стоимость проекта – 1,2 млрд руб. На реализацию этого проекта власти республики планируют часть суммы получить из федерального бюджета.

Планируется, что на развитие транспортной инфраструктуры к 2025 году будет выделено 29 млрд руб, в том числе 15 - из федерального и 14 - из регионального бюджетов.

- Также в материалах разработанной по заказу министерства транспорта РФ программы - ремонт дорог, мероприятия для снижения числа погибших в результате ДТП, установка комплексов автоматизированной системы управления дорожным движением, а также строительство нового моста через Белую в створе Интернациональной за 8,5 млрд рублей (2023-25 годы), продолжение улицы Айской от проспекта Салавата Юлаева до ул. Менделеева (2020-21), а также трех новых наземных переходов – в районе микрорайона «Спутник» (2017), на остановке транспорта «Чесноковка» (2018), через Менделеева в районе остановки «Конди» (2020-21). Стоимость каждого из них 600-800 млн рублей, - пишет издание.