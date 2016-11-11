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11 ноября, пятница
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ПУЛЬС
Стала известна дата строительства нового моста через Белую// 11.11.2016
Речь идет о мосте, который соединит Черниковку и Затон.
Строительство нового в Уфе моста через реку Белую в створе улицы Интернациональной планируется начать не ранее 2023 года, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации», которая появилась в распоряжении редакции. Строительство моста планируется завершить в течение двух лет – к 2025 году. Его ориентировочная стоимость – 8,5 млрд руб. Для финансирования будут привлечены внебюджетные источники.
Реализация проекта предполагает два этапа. Первый – строительство самого моста и подъездных путей к нему, обеспечивающих выезд на улицы Интернациональную и Комарова, а на левом берегу Белой – на автодорогу, связывающую поселки 8 Марта и Алексеевка. Второй этап – строительство под улицей Комарова 390-метрового тоннеля. Ожидается, что он обеспечит выезд на мост со стороны улицы Интернациональной. Стоимость второго этапа определена в 3 млрд руб.
В январе этот проект представили на публичные слушания. Разработчиком проекта стало ОАО по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост».
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