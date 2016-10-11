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11 октября, вторник
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ПУЛЬС
Правительство России разрешило ввозить из Турции некоторые фрукты// 11.10.2016
Это касается цитрусовых, персиков и слив.
Правительство России исключило из перечня продуктов, ввоз которых запрещен в страну из Турции, некоторые фрукты, а именно: апельсины, мандарины, абрикосы персики, сливы и терн. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Из перечня исключены свежие или сушеные апельсины, свежие или сушеные мандарины (включая танжеры и сатсума), клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых, свежие абрикосы, свежие персики, включая нектарины, свежие сливы и терн.
По-прежнему, под запретом для ввоза из Турции в Россию остаются виноград, яблоки, груши, земляника и клубника, томаты, репчатый лук и лук шалот, цветная капуста, брокколи, огурцы, тушки и субпродукты домашних кур и индеек, соль и гвоздики.
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