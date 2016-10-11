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11 октября, вторник
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ПУЛЬС
В Уфе после проверки погасили долги по зарплате на миллион рублей// 11.10.2016
В ходе внеплановой проверки установили, что «Уфаавиапроект» должен зарплату.
Гострудинспекцией проведена внеплановая проверка в АО «Уфаавиапроект», сообщается на сайте инспекции.
В ходе проверки было установлено, что на предприятии есть долги по зарплате перед 21 сотрудником на сумму более одного миллиона рублей.
Долги в итоги погасили, а виновных оштрафовали.
АО «Уфаавиапроект» (Уфимский проектно-конструкторский институт авиационной промышленности) входит в перечень десяти системообразующих организаций на территории Башкирии, который утвержден Правительством РФ для повышения устойчивости функционирования российской экономики, а также снижения негативных последствий от возможных кризисных явлений. «Уфаавиапроект» входит в концерн «Технодинамика» вместе с Уфимским агрегатным производственным объединением, УНПП «Молния», УАО «Гидравлика».
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