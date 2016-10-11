«Башнефть» проверят по полной

Разиф АБДУЛЛИН

Ростехнадзор проведет плановую проверку компании.

Фото: Кристина Дейнеко

Ростехнадзор до конца ноября проверит добывающие и перерабатывающие предприятия Башнефти, сообщается на сайте ведомства.

Проверка начнется 17 октября, комиссию возглавит замруководителя ведомства Светлана Радионова.

Комиссия проверит соответствие деятельности «Башнефти» нормативным правовым актам России в области промышленной безопасности, а также соблюдение действия лицензий при эксплуатации опасных производственных объектов.

Сначала комиссия проверит все перерабатывающие предприятия «Башнефти», а затем в ноябре - все добывающие.

- Завершить проверку планируется не позднее, чем через 30 дней после ее начала, то есть до 28 ноября 2016 года, - пояснили в Ростехнадзоре.

Напомним, в ночь на 16 июля на установке гидрокрекинга на заводе «Уфанефтехим», входящим в «Башнефть», произошел взрыв, тогда поигбло шесть сотрудников завода. Результаты расследования причин аварии пока не обнародованы.