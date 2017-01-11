В Башкирии больше тысяч граждан сами признали себя банкротами

Наталья КУЗНЕЦОВА

В редких случаях банкротства требовали банки или другие заявители.

С момента вступления в силу закона о банкротстве физлиц ( с 1 октября 2015 года) в арбитраж Башкирии поступило 1365 заявлений о признании граждан банкротами. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

Из них 1147 (84 процента) физлиц сами признали себя банкротами, четыре процента - банками, один процент - налоговым органом, 11 процентов - иными заявителями.

- По 863 заявлениям введена процедура реализации имущества, - говорится в сообщении ведомства. - И только по 64 заявлениям (5%) процедура реструктуризации долга. Это свидетельствует о том, что большинство граждан не имеют возможности рассчитаться по долгам кроме как, реализовав свое имущество.

В Росресстре также отмечают, что преимущественно процедуры банкротства граждан проходят бесконфликтно.