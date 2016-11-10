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ПУЛЬС
В Башкирии детям из малоимущих семей дадут деньги на школьную форму// 10.11.2016
Распоряжение подписал премьер-министр правительства республики.
Муниципалитетам дадут деньги на приобретение школьной формы для детей из малоимущих и многодетных семей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов.
- Общая сумма государственной поддержки составит 25,4 миллиона рублей, - говорится в сообщении пресс-службы правительства. - Это сэкономленные министерством образования РБ средства в результате эффективного использования бюджетных ресурсов по разделу «Образование».
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