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ПУЛЬС

В Башкирии детям из малоимущих семей дадут деньги на школьную форму

Наталья КУЗНЕЦОВА // 10.11.2016
Распоряжение подписал премьер-министр правительства республики.

Муниципалитетам дадут деньги на приобретение школьной формы для детей из малоимущих и многодетных семей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов.

- Общая сумма государственной поддержки составит 25,4 миллиона рублей, - говорится в сообщении пресс-службы правительства. - Это сэкономленные министерством образования РБ средства в результате эффективного использования бюджетных ресурсов по разделу «Образование». 

Контроль за целевым использованием выделенных средств возложен на вице-премьера Салавата Сагитова.

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