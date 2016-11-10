В Башкирии детям из малоимущих семей дадут деньги на школьную форму

Наталья КУЗНЕЦОВА

Распоряжение подписал премьер-министр правительства республики.

Муниципалитетам дадут деньги на приобретение школьной формы для детей из малоимущих и многодетных семей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов.

- Общая сумма государственной поддержки составит 25,4 миллиона рублей, - говорится в сообщении пресс-службы правительства. - Это сэкономленные министерством образования РБ средства в результате эффективного использования бюджетных ресурсов по разделу «Образование».



Контроль за целевым использованием выделенных средств возложен на вице-премьера Салавата Сагитова.