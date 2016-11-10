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10 ноября, четверг
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ПУЛЬС
В Башкирии планируют сократить число получателей компенсаций за детский сад// 10.11.2016
Законопроект внесен в региональный парламент.
Фото: Наталья Кузнецова
Со следующего года башкирские власти планируют сократить число получателей компенсаций за детский сад. Правительство внесло в Госсобрание-Курултай законопроект, предлагающий оставить ее только для тех семей, где уровень дохода ниже 1,5 минимальной оплаты труда по региону. Таким образом планируется сэкономить 64 миллиона рублей бюджетных средств.
- 18 субъектов России этот закон уже приняли, большинство пошли по нашему пути, кто-то взял за основу один МРОТ (минимальный размер оплаты труда - прим.ред.) , - сообщила сегодня на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая министр образования республики Гульназ Шафикова. - Мы решили, что 1,5 МРОТ - это золотая середина.
На сегодня детские сады в Башкирии посещают 233 тысячи детей, родители 214 тысяч из них получают компенсацию. По расчетам министерства образования более 90 процентов из них продолжат получать выплаты, если закон будет принят.
- Не будут получать компенсацию около четырех тысяч детей, - уточнила министр.
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