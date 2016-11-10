В Башкирии планируют сократить число получателей компенсаций за детский сад

Наталья КУЗНЕЦОВА

Законопроект внесен в региональный парламент.

Фото: Наталья Кузнецова

Со следующего года башкирские власти планируют сократить число получателей компенсаций за детский сад. Правительство внесло в Госсобрание-Курултай законопроект, предлагающий оставить ее только для тех семей, где уровень дохода ниже 1,5 минимальной оплаты труда по региону. Таким образом планируется сэкономить 64 миллиона рублей бюджетных средств.

- 18 субъектов России этот закон уже приняли, большинство пошли по нашему пути, кто-то взял за основу один МРОТ (минимальный размер оплаты труда - прим.ред.) , - сообщила сегодня на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая министр образования республики Гульназ Шафикова. - Мы решили, что 1,5 МРОТ - это золотая середина.

На сегодня детские сады в Башкирии посещают 233 тысячи детей, родители 214 тысяч из них получают компенсацию. По расчетам министерства образования более 90 процентов из них продолжат получать выплаты, если закон будет принят.

- Не будут получать компенсацию около четырех тысяч детей, - уточнила министр.