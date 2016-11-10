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10 ноября, четверг
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ПУЛЬС
В Уфе напротив железнодорожного вокзала построят многоэтажки// 10.11.2016
Здесь планируется строительство 9-ти многоэтажек высотой от 8 до 25 этажей.
Фото: пресс-служба Горсовета Уфы
В Уфе 8 ноября состоялись публичные слушания по проектам планировки и межевания территории, ограниченной улицей Карла Маркса, бульваром Ибрагимова и проектируемой магистралью Западное шоссе, сообщили в пресс-службе горсовета.
Участок общей площадью 6 га расположен напротив железнодорожного вокзала. В настоящее время здесь имеется около 50 частных домов. Их планируется снести, а на участке построить 9 зданий от 8 до 25 этажей общей жилой площадью 77 тыс кв м. Также здесь планируется строительство детского сада на 100 мест, предприятия общепита и бытового обслуживания, спортивный зал, подземных и наземных парковок и т.д.
Проект был разработан ОАО ПИ «Башкиргражданпроект», заказчиком стал ООО «Стандарт плюс». По данным Ъ-Уфа, «Стандарт плюс» принадлежит лицам, близким к предпринимателю Дамиру Мугинову.
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