10 октября, понедельник
ПУЛЬС

Статистики посчитали цены на продукты и услуги в Башкирии в сентябре

Ольга КОРЗИК // 10.10.2016
Инфляция в регионе в первый осенний месяц составила 0,4%.

Инфляция в сентябре текущего года в Башкирии составила 0,4%, а за период с начала года – 4,1%, сообщает Башстат.

В региональном отделении Росстата отмечают, что в сентябре сохранилось сезонное удешевление картофеля и овощей: картофель стал дешевле на 20,0%, капуста белокочанная, свёкла столовая, лук репчатый, морковь – на 12,4-22,0%. В то же время цены на свежие помидоры и огурцы выросли в 1,3-1,6 раза.

Среди фруктов и цитрусовых наиболее наибольший рост цен отмечен на апельсины – 33,3%, груши – 3,2%. Подешевели на 0,7-16,3% бананы, яблоки, лимоны и виноград.

 В сентябре Башстат отметил рост цен на основные продукты питания, так яйца куриные стали дороже на 9,8%, молоко и молочная продукция − на 2,8%, масло сливочное и сыры − на 1,3-1,5%, говядина и свинина на кости − на 1,4-2,2%, окорочка куриные − на 3,6%.

Снижение цен произошло на крупу гречневую на 8,3%, сахар-песок – на 5,2%, рыбу мороженую неразделанную – на 2,5%, хлеб ржано-пшеничный – на 1,1%, муку пшеничную − на 0,7%.

Среди непродовольственных товаров на 2,3-2,8% подорожали одежда и обувь,а также чулочно-носочные и трикотажные изделия – на 1,7-2,4%, ковры шерстяные и полушерстяные − на 5,1%, печатные издания − на 2,5%, сигареты с фильтром отечественные – на 3,2%.

Газовое моторное топливо стало дороже на 14,6%, легковые автомобили импортныеи иностранных марок, собранные на территории России – 0,3-1,5%, шины для легковыхавтомобилей − 2,0%.

В сфере услуг стоимость проезда в поездах дальнего следования снизилась в среднем на 16,6%, санаторно-оздоровительных услуг на территории республики − на 2,5-4,6%, услуг зарубежного туризма − на 6,7%.

В негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования стоимость обучения стала дороже на 20,5%, в государственных – на 5,1%, в образовательных организациях среднего профессионального образования – на 6,3%, на курсах профессионального обучения − на 4,9%, иностранных языков − на 2,0%.

Стоимость проживания в студенческом общежитии увеличилась на 6,6%, аренды квартир у частных лиц − на 3,8-5,2%. Услуги физической культуры и спорта выросли в цене на 1,7%.

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