ЭСКБ ищет юристов для взыскания долгов

Ольга КОРЗИК

Юридической компании, которая будет представлять ЭСКБ в суде, энергетики готовы заплатить 13,46 млн руб.

Энергетическая сбытовая компания Башкортостана (ЭСКБ) отберет юридическую компанию для защиты своих интересов по спорам о взыскании задолженности. Информация о проведении тендера опубликована на официальном сайте госзакупок. На эти цели компания готова выделить 13,46 млн руб.

Победителю предстоит консультировать ЭСКБ по спорам о взыскании долгов, готовить заявления, апелляционные и кассационные жалобы, представлять интересы компании в судебных органах и т.д.

Участник тенедра должен иметь успешный опыт работы по поручениям компаний в сфере сбыта электроэнергии, должен занимать не ниже 25 места в разделе «ТОР-50 юркомпаний по размеру выручки» рейтинга «Право.Ru-300».

Отметим, что задолженность потребителей перед энергетиками за сентябрь (по данным ЭСКБ) превысила 3,8 млрд руб.