Администрация Уфы на охрану своих зданий выделит более 13 миллионов рублей

Ольга КОРЗИК

Эти средства заложены на 2017 год.

Мэрия Уфы по итогам конкурса 16 ноября отберет компанию, с которой заключит контракт по охране объектов и имущества администрации. Информация о проведении тендера опубликована на официальном сайте госзакупок.

Контракт начальной стоимостью 13,24 млн руб будет заключен на 2017 год. Победителю предстоит выставить посты вооруженной и невооружённой охраны, обеспечить внутриобъектовый и пропускной режим на 7 объектах администрации, в том числе и главном здании на проспекте Октября, 120. Заявки принимаются до 1 ноября.