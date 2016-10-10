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10 октября, понедельник
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ПУЛЬС
Администрация Уфы на охрану своих зданий выделит более 13 миллионов рублей// 10.10.2016
Эти средства заложены на 2017 год.
Мэрия Уфы по итогам конкурса 16 ноября отберет компанию, с которой заключит контракт по охране объектов и имущества администрации. Информация о проведении тендера опубликована на официальном сайте госзакупок.
Контракт начальной стоимостью 13,24 млн руб будет заключен на 2017 год. Победителю предстоит выставить посты вооруженной и невооружённой охраны, обеспечить внутриобъектовый и пропускной режим на 7 объектах администрации, в том числе и главном здании на проспекте Октября, 120. Заявки принимаются до 1 ноября.
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