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10 октября, понедельник
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ПУЛЬС
В Башкирии долг потребителей перед энергетиками превысил 3,8 миллиарда// 10.10.2016
Часть этой суммы ЭСКБ пытается взыскать через судебных приставов.
Задолженность потребителей перед энергетиками на сентябрь превысила 3,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Энергетичекой сбытовой компании Башкортостана» (ЭСКБ – прим.ред.).
Из этой суммы управляющие компании и ТСЖ должны более 657 миллионов рублей, предприятия ЖКХ – около 554 миллионов.
Сейчас ЭСКБ пытается взыскать часть долгов через судебных приставов.
— За восемь месяцев 2016 года УФССП по РБ поступило порядка 28 тысяч исков по оплате долгов за электроэнергию на общую сумму 965 миллионов рублей, – говорится в сообщении.
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