В Башкирии долг потребителей перед энергетиками превысил 3,8 миллиарда

Наталья КУЗНЕЦОВА

Часть этой суммы ЭСКБ пытается взыскать через судебных приставов.

Задолженность потребителей перед энергетиками на сентябрь превысила 3,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Энергетичекой сбытовой компании Башкортостана» (ЭСКБ – прим.ред.).

Из этой суммы управляющие компании и ТСЖ должны более 657 миллионов рублей, предприятия ЖКХ – около 554 миллионов.

Сейчас ЭСКБ пытается взыскать часть долгов через судебных приставов.

— За восемь месяцев 2016 года УФССП по РБ поступило порядка 28 тысяч исков по оплате долгов за электроэнергию на общую сумму 965 миллионов рублей, – говорится в сообщении.