В Башкирии улучшается статистика по детям-отказникам

Наталья КУЗНЕЦОВА

За три года число брошенных мамами новорожденных сократилось более чем в 1,5 раза.

В республике за последние три года фиксируется постепенное сокращение числа детей-отказников. Если в 2013 году женщины оставили в больницах 127 своих детей, то в 2015 году уже 78, сообщили «Медиакорсети» в минздраве республики. Улучшение статистистических показателей в ведомстве объясняют целенеправленной работой, которая проводится с 2009 года.

Для профилактики социального сиротства минздрав проводит анонимное анкетирование женщин, которые оставляют детей в больницах. В результате анкетных данных сложился следующий социальный портрет. Матери, бросающей своего ребенка, в среднем 26-35 лет. Жить она может как в городе, так и в деревне. Она имеет среднее или средне специальное образование, не работает и не замужем, не имеет жилья. Она нуждается в материальной помощи и оценивает свой социальный статус как плохой или удовлетворительный. Профилактикой нежелательной беременности такая женщина, как правило не занимается, а о том, что ждет ребенка узнает на сроке более 12 недель.