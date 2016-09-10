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ПУЛЬС

В Башкирии могут построить еще две дороги за счет сборов от системы «Платон»

Ольга КОРЗИК // 10.09.2016
Заявки направлены в Росавтодор.

В Росавтодор подано две заявки от Башкирии на финансирование строительства двух дорог за счет денег, собранных с большегрузов (система «Платон»). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Росавтодоре.

Издание отмечает, что этими проектами стали строительство трассы

Стерлитамак – Кага – Магнитогорск и восточного выезда из Уфы на трассу М5 «Урал».

Также на финансирование за счет «Платона» претендуют следующие проекты: 30-километровый обход Хабаровска, строительство трассы Пермь – Березники с восточным обходом Перми, строительство моста через Обь в Новосибирске, строительство новосибирского моста и т.д.   Всего 7 заявок подано 7 заявок.

Ранее сообщалось, что за счет новый Затонский мост в Уфе стал одним из первых региональных мостов, построенных за счет софинансирования на средства от сборов системы «Платон». Этому проекту было выделено 1,5 млрд руб. Открытие моста запланировано на октябрь этого года.

Напомним, что эти два проекта - Стерлитамак – Кага – Магнитогорск и восточного выезда из Уфы на трассу М5 «Урал» - первый опыт создания в Башкирии государственно-частного партнерства в сфере транспортной инфраструктуры.

Этим летом правительство объявило два конкурса на заключение концессионных  соглашений.

Напомним, что объектом первого концессионного соглашения является строительство 170 км автомобильной дороги, которая соединит межрегиональные промышленные центры Стерлитамак и Магнитогорск. Часть дороги будет платной. Концессионное соглашение будет заключено сроком на 15 лет, в том числе в течение 6 лет инвестор должен построить дорогу, выплатить концессионную плату — 37,11 млн руб, а остальное время эксплуатировать трассу.

Общая стоимость проекта оценивается в 12 млрд руб, планируется что господдержка должна покрывать 70% капитальных затрат

Заявки на участие в конкурсе подали шесть компаний, в том числе ООО «Башкирдорстрой», ООО «ИнвестСтройПроект», ООО «Южноуральская дирекция автодороги» ООО «Башкирские скоростные магистрали», Банк ВТБ, ЗАО «Строительный сервис». Их предложения пока не раскрываются. Окончательно определиться с инвестором власти должны к ноябрю.

Объектом второго концессионного соглашения стало завершение строительства Восточного выезда из Уфы.  Договор будет заключен сроком на 25 лет, в том числе четыре года планируется выделить на проектирование и строительство объекта. Общая протяженность дороги составит 15 км. Сметная стоимость строительства около 33 млрд руб.   На контракт претендуют две компании — ООО «Техноресурс» и ООО «Башкирская концессионная компания». За этими компаниями стоят банки – «Газпромбанк» (Техноресурс) и ВТБ (БКК). Подвести окончательные итоги конкурса планируется в декабре этого года. Подписать концессионное соглашение стороны должны до 4 мая следующего года.  

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