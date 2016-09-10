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ПУЛЬС

"Татнефть" сохраняет интерес к покупке “Башнефти»

// 10.09.2016
Об этом рассказал генеральный директор компании из соседнего Татарстана.

Фото: Кристина Дейнеко

«Татнефть» сохраняет интерес к участию в приватизации 50,08% акций «Башнефти», сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании из соседнего региона Наиля Маганова. По его словам, «Татнефть» обладает необходимыми инвестиционными ресурсами для приобретения пакета.

- Пока наша заявка отправлена и не отозвана, а аукцион не отменен.  "Татнефть" располагает инвестиционными ресурсами для покупки пакета акций "Башнефти", цитирует слова Маганова издание.

Топ-менеджер подчеркнул, что рассматривается вариант приобретения пакета акций "Башнефти" в партнерстве с компанией "Таиф".

 Напомним, что провести сделку по приватизации планировалось в сентябре-октябре 2016 года. Однако в августе премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев отложил приватизацию "Башнефти" на более поздний срок.

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