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11 февраля, суббота
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ПУЛЬС
В Башкирии построят завод по глубокой переработке зерна// 10.02.2017
Об этом сегодня, 10 февраля заявил глава Башкирии
Фото: пресс-службы главы Башкирии
В этом году планируется строительство завода по глубокой переработке зерна в Уфимском районе мощностью около 40 тысяч тонн зерна в год. Об этом заявил глава Башкирии, выступая на совещании, посвященном развития агропромышленного комплекса республики.
Нужно налаживать собственную глубокую переработку твёрдой пшеницы. Это может стать хорошим стимулом для развития зернового сегмента АПК, особенно в районах Зауралья.
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