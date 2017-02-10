Союз писателей Башкирии получит субсидию в 1,6 миллионов рублей

Злата ЗУКОВИЧ

Подведены итоги конкурса на получение субсидий.

Как сообщили в пресс-службе министерства культуры, в этом году Союз писателей республики получит субсидию в размере 1,6 миллионов рублей из республиканского бюджета.

В 2017 году по итогам конкурса среди общественных объединений союз композиторов и союз кинематографистов получат по 150 тысяч рублей каждый, союзу художников выделили 100 тысяч рублей. Всемирному курултаю (конгрессу) башкир выделили более 3,2 миллионов рублей, ассамблее народов республики – 1,1 миллион рублей.