Жители Башкирии в прошлом году стали чаще хранить деньги в банках

Ольга КОРЗИК

Объём вкладов вырос на 10%.

В 2016 году жители Башкирии начали более бережно относится к своим деньгам. Об этом рассказал управляющий отделением Нацбанка в РБ Марат Кашапов.

- В условиях продолжающего снижения реальных доходов населения жители республики стремились придерживаться сберегательной модели поведения. Об этом свидетельствуют статистика. Если в предыдущие годы в период бума потребительского кредитования преобладала потребительская модель поведения, то сберегательная стала более значимой в последние год -полтора, - сказал Марат Кашапов.

По его словам, отражением данной тенденции стал рост объёмов вкладов населения.

Так в Башкирии по итогам 2016 года объём вкладов населения вырос на 10% и достиг 337 млрд. руб. Это больше среднероссийских показателей, где объём роста вкладов увеличился на 4.5%.

Вклады в иностранной валюте составили 12% от общей суммы, что практически в два раза меньше от среднероссийских (24%).