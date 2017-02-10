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11 февраля, суббота
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ПУЛЬС
Жители Башкирии в прошлом году стали чаще хранить деньги в банках// 10.02.2017
Объём вкладов вырос на 10%.
В 2016 году жители Башкирии начали более бережно относится к своим деньгам. Об этом рассказал управляющий отделением Нацбанка в РБ Марат Кашапов.
По его словам, отражением данной тенденции стал рост объёмов вкладов населения.
Так в Башкирии по итогам 2016 года объём вкладов населения вырос на 10% и достиг 337 млрд. руб. Это больше среднероссийских показателей, где объём роста вкладов увеличился на 4.5%.
Вклады в иностранной валюте составили 12% от общей суммы, что практически в два раза меньше от среднероссийских (24%).
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