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11 февраля, суббота
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ПУЛЬС
Жители Башкирии в прошлом году заняли в банках 177, 1 миллиарда// 10.02.2017
Такие данные озвучил управляющий отделением Нацбанка по РБ Марат Кашапов.
В 2016 году население Башкирии оформил в банках кредитов на сумму 177, 1 млрд. руб . Это на 28.9% больше, чем в 2015. Такие данные озвучил управляющий отделением Нацбанка по РБ Марат Кашапов. Остаток задолженности на 1 января этого года составил 280.2 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2015 на 3.1%. Просроченная задолженность по сравнению с 2015 годом стала меньше на 2.3% и составила 25 млрд . руб.
Ипотечных кредитов в прошлом году было выдано 30399 на сумму 43.6 млрд руб. Это больше чем в 2015 году на 33.6% по количеству и на 38.7% по сумме. Задолженность по ипотечным кредитам составила 115.6 млрд руб.
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