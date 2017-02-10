В Башкирии в 2016 году с рынка ушли 11 кредитных организаций

Ольга КОРЗИК

5 из них в связи с отзывом лицензии

Фото: Ольга Корзик

В Башкирии в прошлом году на рынок вошли 2 кредитные организации, а ушли - 11 инорегиональных, 5 из них в связи с отзывом лицензии. Такие данные озвучил сегодня управляющий отделением Нацбанка по РБ Марат Кашапов. Всего в 2016 году количество банковских подразделений (точек обслуживания) на территории республики сократилось на 197 и составило 1088. По состоянию на 1 января в республике действовало 74 кредитные организации, из них 5 республиканских банков.