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ПУЛЬС
В Башкирии в 2016 году с рынка ушли 11 кредитных организаций// 10.02.2017
5 из них в связи с отзывом лицензии
Фото: Ольга Корзик
В Башкирии в прошлом году на рынок вошли 2 кредитные организации, а ушли - 11 инорегиональных, 5 из них в связи с отзывом лицензии. Такие данные озвучил сегодня управляющий отделением Нацбанка по РБ Марат Кашапов. Всего в 2016 году количество банковских подразделений (точек обслуживания) на территории республики сократилось на 197 и составило 1088. По состоянию на 1 января в республике действовало 74 кредитные организации, из них 5 республиканских банков.
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