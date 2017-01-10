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ПУЛЬС

Медведев поручил сохранить меры поддержки в связи с рождением детей

Константин КЛИМОВ // 10.01.2017
Премьер-министр считает особо важным поддержку семей с детьми.

Фото: pixabay.com

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил главам регионов обратить особое внимание на сохранение мер поддержки, связанных с рождением детей.

 - Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации) обратить особое внимание на необходимость сохранения мер поддержки семей в связи с рождением детей, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства.

Напомним, в конце 2016 года в Башкирии были приняты  поправки в закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям. Поправки вводят фактор нуждаемости, то есть право на получение земли получат только те семьи, которые не нуждаются в улучшении жилищных условий. 

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