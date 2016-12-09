«Газпром» расширил перечень инновационной оборудования

Наталья КУЗНЕЦОВА

Новые продукты введены в результате с сотрудничеством с «РОСНАНО».

Фото: begin-online.ru

«Газпром» расширяет перечень инновационного оборудования на существующих и перспективных производственных объектах, в том числе на востоке страны. Об этом сообщает пресс-служба компании. Эта тема обсуждалась сегодня на встрече председателей правлений «Газпрома» и «РОСНАНО» Алексея Миллера и Анатолия Чубайса.

- В частности, после проведения испытаний рекомендованы к применению импортозамещающие мембранные модули для подготовки воды на электроэнергетических и теплогенерирующих объектах, - говорится в сообщении пресс-службы. - Системы постоянного тока на основе литий-ионных аккумуляторов, электроизолирующие ложементы в составе опор трубопроводов для их защиты от коррозии.

Допущены к применению на объектах «Газпрома» также трубы с наномодифицированным цементно-песчаным покрытием. Они улучшают защиту поверхности труб от механических воздействий при прокладке газопроводов в сложных условиях.