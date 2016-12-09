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ПУЛЬС
«Газпром» расширил перечень инновационной оборудования// 09.12.2016
Новые продукты введены в результате с сотрудничеством с «РОСНАНО».
Фото: begin-online.ru
«Газпром» расширяет перечень инновационного оборудования на существующих и перспективных производственных объектах, в том числе на востоке страны. Об этом сообщает пресс-служба компании. Эта тема обсуждалась сегодня на встрече председателей правлений «Газпрома» и «РОСНАНО» Алексея Миллера и Анатолия Чубайса.
Допущены к применению на объектах «Газпрома» также трубы с наномодифицированным цементно-песчаным покрытием. Они улучшают защиту поверхности труб от механических воздействий при прокладке газопроводов в сложных условиях.
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