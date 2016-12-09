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9 декабря, пятница
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ПУЛЬС
В ЭСКБ рассказали о возможных сокращениях после перехода в Интер РАО// 09.12.2016
Новое руководство допускает, что число сотрудников может как увеличиться, так и сократиться.
Фото: ofice-life.ru
Руководство «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» (ЭСКБ) сегодня на пресс-конференции, посвященной переходу в структуру ПАО «Интер РАО», рассказало о возможной реорганизации компании. Новый гендиректор Иван Лозовский сообщил, что точное решение будет принято после завершения интеграции компании и будет основано на корпоративном стандарте, утверждающем основные направления работы компании.
Интеграция ЭСКБ (новое название «Башэнергосбыт» - прим.ред.) должна быть завершена в течение полугода.
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