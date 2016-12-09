В ЭСКБ рассказали о возможных сокращениях после перехода в Интер РАО

Наталья КУЗНЕЦОВА

Новое руководство допускает, что число сотрудников может как увеличиться, так и сократиться.

Фото: ofice-life.ru

Руководство «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» (ЭСКБ) сегодня на пресс-конференции, посвященной переходу в структуру ПАО «Интер РАО», рассказало о возможной реорганизации компании. Новый гендиректор Иван Лозовский сообщил, что точное решение будет принято после завершения интеграции компании и будет основано на корпоративном стандарте, утверждающем основные направления работы компании.

- Мы не исключаем, что численность сотрудников ЭСКБ даже меньше (числа сотрудников, которые должны быть согласно утвержденным шаблоном направлениям – прим.ред.), - отметил Лозовский. – Может быть какие-то функции наоборот нужно усилить. В любом случае такого желания - сократить треть сотрудников - точно нет.

Интеграция ЭСКБ (новое название «Башэнергосбыт» - прим.ред.) должна быть завершена в течение полугода.