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9 декабря, пятница
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ПУЛЬС
Крематорию в Уфе не быть// 09.12.2016
Прокуратура выступила против строительства данного объекта.
Фото: ritual-service.kz
Споры о необходимости крематория в Уфе велись не первый год. Когда строительства объекта началось, то жители Чернолесовского села Уфиимского района забили тревогу.
В сентябре прошлого года на территории Западного кладбища развернулась стройка. Оказалось, что ведутся работы по возведению крематория. Хотя немногим ранее Госкомитет запретил строительство из-за санитарных и экологических нарушений, сообщает «Бажин Фактор». Местные жители обратились к депутатам с просьбой остановить строительство навсегда.
Прокуратура и Государственный комитет по строительству и надзору Башкирии провели проверки. Было выявлено более 10 нарушений. Прокуратура запретила строительство, а граждане дополнительно обратились в суды. Разрешения на строительство были признаны недействительными. Кроме того, строительство вел частный застройщик, что является грубым нарушением законодательства.
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