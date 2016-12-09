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ПУЛЬС

Крематорию в Уфе не быть

Кристина ДЕЙНЕКО // 09.12.2016
Прокуратура выступила против строительства данного объекта.

Фото: ritual-service.kz

Споры о необходимости крематория в Уфе велись не первый год. Когда строительства объекта началось, то жители Чернолесовского села Уфиимского района забили тревогу.

В сентябре прошлого года на территории Западного кладбища развернулась стройка. Оказалось, что ведутся работы по возведению крематория. Хотя немногим ранее Госкомитет запретил строительство из-за санитарных и экологических нарушений, сообщает «Бажин Фактор». Местные жители обратились к депутатам с просьбой остановить строительство навсегда.

Прокуратура и Государственный комитет по строительству и надзору Башкирии провели проверки. Было выявлено более 10 нарушений. Прокуратура запретила строительство, а граждане дополнительно обратились в суды. Разрешения на строительство были признаны недействительными. Кроме того, строительство вел частный застройщик, что является грубым нарушением законодательства.

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