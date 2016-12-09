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9 декабря, пятница
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ПУЛЬС
Энергосбытовую компанию Башкортостана переименуют в «Башэнергосбыт»// 09.12.2016
Это будет временное название на период интеграции в ПАО «Интер РАО».
Фото: k1news.ru
В ближайшие полгода "Энергосбытовая компания Башкортостана" продолжит работу под названием «Башэнергосбыт». Это будет временное название на период интеграции компании в структуру ПАО «Интер РАО», сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель департамента инвестиционных проектов и международного развития государственного холдинга Иван Пронин. Управлять башкирской компанией будут два менеджера - новый генеральный директор Иван Лозовский и действующий руководитель компании Олег Козлов.
Пронин также уточнил условия сделки по приобретению ЭСКБ.
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