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ПУЛЬС

Энергосбытовую компанию Башкортостана переименуют в «Башэнергосбыт»

Наталья КУЗНЕЦОВА // 09.12.2016
Это будет временное название на период интеграции в ПАО «Интер РАО».

Фото: k1news.ru

В ближайшие полгода "Энергосбытовая компания Башкортостана" продолжит работу под названием «Башэнергосбыт». Это будет временное название на период интеграции компании в структуру ПАО «Интер РАО», сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель департамента инвестиционных проектов и международного развития государственного холдинга Иван Пронин. Управлять башкирской компанией будут два менеджера - новый генеральный директор Иван Лозовский и действующий руководитель компании Олег Козлов.

Пронин также уточнил условия сделки по приобретению ЭСКБ.

- Совокупная сумма сделки составила 4,1 миллиарда рублей, из которых 1,6 миллиарда нам вернуло "Русгидро" в виде денежных средств, которые поступали на баланс компании, - сообщил журналистам  Пронин. - Второй планируется выплатить до конца декабря, последний - до конца марта 2017 года.

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