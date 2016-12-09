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ПУЛЬС
Послание – 2016: На днях будет подписано соглашение с Роснефтью// 09.12.2016
Нефтяной комплекс республики получил глобальный источник сырья
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Важным шагом стало вхождение компании «Башнефть» в структуру одной из крупнейших в мире нефтегазовых корпораций – «Роснефти», сказал Рустэм Хамитов, выступая перед депутатами с посланием.
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