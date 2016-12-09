Послание – 2016: На днях будет подписано соглашение с Роснефтью

Нефтяной комплекс республики получил глобальный источник сырья

Важным шагом стало вхождение компании «Башнефть» в структуру одной из крупнейших в мире нефтегазовых корпораций – «Роснефти», сказал Рустэм Хамитов, выступая перед депутатами с посланием.

- Нефтяной комплекс республики получил глобальный источник сырья, мощные ресурсы для внедрения новаций, выхода продукции на мировые рынки. А «Роснефть», в свою очередь, приобрела высокотехнологичные производства башкирских предприятий и вместе с ними лучшие в стране компетенции в этой сфере, - считает глава региона. - Кроме того, «Роснефть» для Башкортостана – это расширение возможностей для отраслевой науки и образования, новые заказы, новые рабочие места для наших заводов и инжиниринговых центров, реализация социальных программ. На днях будет подписано Соглашение о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть», которое включит все направления развития этого важного партнёрства.