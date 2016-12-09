Итальянская компания пообещала, что построит в Башкирии семь фидлотов

Наталья КУЗНЕЦОВА

Наша цель - мясокомбинат! - заявил Луиджи Кремонини в присутствии первых лиц Башкирии

Фото: glavarb.ru

Рустэм Хамитов встретился с президентом итальянской компании Gruppo Cremonini Луиджи Кремонини, сообщает пресс-служба главы региона. В рамках встречи был подписан меморандум о сотрудничестве в области развития мясного скотоводства. Подписи под документов поставили президент итальянской компании и вице-премьер правительства Башкирии Ирек Мухаметдинов.

Меморандум предполагает подготовку и реализацию проектов по созданию не менее семи высокотехнологичных фидлотов (откормочных площадок - прим.ред.) с поголовьев три тысячи голов крупного рогатого скота. Все семь проектов планируется реализовать в течение ближайших двух лет.