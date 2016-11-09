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ПУЛЬС

В Башкирии обнаружили дефицит передвижных киосков

Наталья КУЗНЕЦОВА // 09.11.2016
Нестационарные торговые объекты не пользуются популярностью у жителей республики.

Практически все города и районы республики на сегодня обеспечены торговыми центрами, павильонами и крупными магазинами на 100 процентов. При этом процент обеспеченности нестационарными объектами – передвижными киосками, торговыми палатками – невысок. Об этом сообщила сегодня на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая председатель госкомитета по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова.

- 28 районов республики не обеспечены нестационарными объектами по торговле продуктами, 38 – общепита и 38 – печатной продукцией, - сообщила Асылова депутатам. – И в частности печатным киосками тяжелее держаться, так как они сегодня неэффективны.

Что касается стационарных торговых объектов, то по ним обеспеченность незначительно ниже 100 процентов только в Сибае, Гафурийском районе и Учалах. Меньше всего этот показатель в Уфимском районе; здесь он составляет чуть более 68 процентов. 

- Понятно, что здесь имеют место особенности территориального развиия, близость к Уфе, - пояснила Асылова. - Но тем не менее мы работаем над тем, чтобы стационарных торговых объектов здесь было больше.

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