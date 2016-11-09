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ПУЛЬС

В Башкирии за месяц дороже стали свежие огурцы и помидоры, хлеб и водка

Ольга КОРЗИК // 09.11.2016
По сравнению с прошлым годом, уровень инфляции значительно ниже.

Инфляция в Башкирии в октябре составила на 0,1%, сообщили в Башстате. За период с начала года этот показатель составил 4,2%. Статисты отмечают, что по итогам девяти месяцев уровень инфляции стал значительно ниже, чем за такой же период прошлого года: 4,2% против 9,9%.

В октябре стали дешевле цены на картофель (в октябре – на 0,8%, за период с начала года – на 14,2%). Другие овощи, в том числе свекла, морковь, лук и капуста за месяц стали дешевле на 1,4-5,5% (с начала года – на 15,8-31,5%), бананы, яблоки и груши стали дешевле на 2,6-7,4%, лимоны − на 30,3%. В тоже время цены на  свежие огурцы и помидоры стали дороже в 1,6 раза.

Дешевле стали крупы, в том числе рис, манная крупа, пшено, горох и фасоль – на 2,1-3%, гречневая крупа стала дешевле на 7,4%, рыба мороженая, живая и охлажденная, консервы и филе рыбные, сельдь соленую – на 1,4-2,3%, сахар − на 4,7%.

Дороже в октябре стали  хлеб ржано-пшеничный – на 1,7%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки – на 0,6%, молоко, сметана, кисломолочные продукты, сыры сычужные и масло сливочное – на 1,2- 3,8%, яйца куриные – на 8,5%.

Также отмечается повышение цен на алкогольные изделия: водка, виноградные вина, пиво зарубежных торговых марок стало дороже на 0,9-1,7%. Однако коньяк подешевел на 2,5%.

В непродовольственном секторе статисты отметили колебание цен на сезонные одежду и обувь: выросли цены на куртки утепленные, пальто, сапоги и ботинки зимние (на 1,0-3,3%), снизились − на ветровки, туфли женские и кроссовки (на 0,5-2,2%).

Табачные изделия стали дороже на 2,4%, периодические издания – 2,3-3,5%, газовое моторное топливо – 6,3%.

Услуги зарубежного туризма стали дешевле на 2,6%, санаторные – на 1,1%,  плата за проезд в поездах дальнего следования на 7,3%. Процентная ставка за пользование потребительским кредитом стала ниже на 6,6%, вместе с тем обслуживание банковских карт стало дороже на 4,7%. Прирост цен (тарифов) на услуги стоматолога составил 0,3-2,5%. Выросла стоимость билетов в театр на 1,7%, проживания в гостинице – на 3,2%.

 

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