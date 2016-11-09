В Уфе больше предлагают работать на стройке,на производстве и в транспорте

Ольга КОРЗИК

Вакансий на рынке труда в Уфе стало больше почти на 60 процентов.

В Уфе с начала года вакансий от местных работодателей стало больше на 58%, сообщает рекрутинговый портал Superjob.ru.

Самый значительный прирост отмечается в сфере строительства – здесь вакансий стало больше в 1,4 раза. Также рекордсменами стали промышленность и производство ( +74% вакансий) и транспорт, логистика (+66% вакансий). Снижение количества вакансий отмечается только в банковской сфере – 12%.