В Уфе на реконструкцию двух школ направят более миллиарда рублей

Ольга КОРЗИК

Мэрия объявила тендеры на отбор подрядчиков.

Администрация Уфы по итогам двух тендеров 28 ноября отберет подрядчиков реконструкции двух уфимских школ, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.

Завершить реконструкцию средней общеобразовательной школы № 1 в Ленинском районе и гимназии № 115 Советского района планируется к концу 2018 года. Общий объем финансирования составит 1,05 млрд руб.

СОШ № 1 расположена на улице Мустая Карима, 53/55. В настоящее время здесь располагается 2 кирпичных здания: 5-этажное здание и 2-этажное, последнее призвано аварийным и не функционирует. Подрядчику предстоит построить новый учебный корпус, где разместятся кабинеты начальных классов, кабинет ритмики и хореографии, помещения для кружков, пищеблок, обеденный зал, спортивный и актовые залы и т.д., а также провести реконструкцию 5-ти этажного здания. Вместимость школы должна составить 550 мест. На этот объект администрация выделяет 524,37 млн руб.

Вторая школа – гимназия № 115 - расположена на проспекте Октября, 23/4. Проект предусматривает реконструкцию 3-х этажной части существующего корпуса (блок «А») и демонтаж одноэтажной части существующего корпуса (блок «Б») и строительство нового 2-3 этажного корпуса. Вместимость школы должна составить 825 учеников. Начальная цена контракта – 533,52 млн руб.

В документации оговаривается, что мэрия планирует рассчитаться за проекты в рассрочку: 30% от стоимости работ будет оплачено до 31 декабря 2017 года, оставшаяся часть в размере 70% будет выплачена равными долями до 2021 года.